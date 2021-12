Sherlock Holmes: Chapter One dostává první dodatečný případ s okradenými boháči

20. 12. 2021 11:18 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to teprve měsíc od vydání skvělé detektivní adventury Sherlock Holmes: Chapter One a už tu máme první větší DLC. Nejlepší hra ukrajinského studia Frogwares se rozrůstá o nový zapeklitý případ, v němž bude Sherlock pátrat po stopách okázalého zlodějíčka, který okrádá smetánku a nesnaží se to nijak skrývat.

Vyřešení případu nazvaného Beyond A Joke či Bez legrace vám má zabrat něco málo přes hodinu. Abyste se do něj ale mohli pustit, musíte nejprve dokončit druhý případ hlavního příběhu a pak odposlechnout konverzaci kdesi ve čtvrti Grand Saray.

DLC Sherlocka zároveň vybaví dvěma novými obleky. Díky jednomu z nich splynete se zdejšími přistěhovalci a druhý z vás zase udělá truchlící vdovu. DLC Beyond A Joke je součástí season passu, deluxe edice a dostupné samostatně za 5 eur.

Sherlock Holmes: Chapter One se zkraje příštího roku dočká ještě dvou dalších případů plnících season pass, které se budou točit okolo Sherlockova bratra Mycrofta a tajemné postavy známé jako M, s níž se „setkáte“ již v základní hře. Tvůrci ještě připomínají vydání hry na PlayStationu 4 a Xboxu One někdy v prvním čtvrtletí příštího roku.