Shadow Tactics dostane po čtyřech letech své první rozšíření Aiko’s Choice

21. 4. 2021 13:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kde je pokračování výborné taktické strategie Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ptáte se? Zřejmě v nedohlednu, když tvůrci této výtečné hry ze studia Mimimi léta pracovali na podobně laděných Desperados 3. A překvapivě také na samostatně stojícím rozšíření Shadow Tactics s názvem Aiko’s Choice.

Aiko’s Choice bude vůbec prvním rozšířením Shadow Tactics, hry, která vyšla již před víc než čtyřmi lety. Jak název napovídá, hlavní roli si v ní střihne vražedná špionka Aiko z původní hry, která své oběti přelstívá v přestrojení za gejšu.

Když se v jejím životě objeví tajemná postava spojená s její minulostí, je načase jednat. Tým unikátních hrdinů se dává dohromady a pod vaším velením vyráží na nebezpečné mise. Těch bude celkem šest – tři hlavní velké a tři vedlejší menší.

zdroj: Foto: Daedalic Entertainment

Přestože bude Aiko’s Choice samostatně hratelným rozšířením Shadow Tactics: Blades of the Shogun, tvůrci doporučují odehrát alespoň několik prvních misí základní hry. Zřejmě zde tedy nebude žádný tutoriál, který by nové hráče seznamoval s mechanismy hry.

Jinak to vypadá, že máme čekat více téhož. Tvůrci se nezmiňují o žádných převratných novinkách, což by ale nemělo být na škodu. Shadow Tactics byla fenomenální hra, u které více téhož vůbec nevadí, právě naopak je to žádoucí.

Vývojáři ovšem mají velmi špatnou zprávu pro konzolisty. Aiko’s Choice vyjde pouze na počítačích. Prý kvůli technickým obtížím s vývojem hry na všechny platformy, jejichž řešení by vývojářům zabralo až příliš mnoho času (víc se dočtete zde).

Tvůrci mezi důvody uvedli i to, že jsou stále studiem vyvíjejícím v jednu chvíli jeden projekt, což nám trochu bere naději, že by už dávno vznikalo plnohodnotné pokračování Shadow Tactics. Ale vzhledem k tomu, že vývojáři nechtěli trávit příliš mnoho času s rozšířením, mají určitě něco za lubem.

Samostatně stojící rozšíření Aiko’s Choice by mělo vyjít později v letošním roce.