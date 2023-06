Sezónu s battle passem si v Diablu IV zahrajete jen s novou postavou

21. 6. 2023 10:48 | Novinky | autor: Jan Slavík

Blizzard před vydáním pořádně nevysvětlil systém sezón, a byť veterány předchozích dílů nemůže následující informace vyvést z míry, zdá se, že se našlo dost nováčků zaskočených skutečností, kterou na Twitteru potvrdil producent Rod Fergusson: Sezóny a s nimi spojené battle passy si zahrajete jen s novým hrdinou.

Zpráva vyvolala mezi řadou hráčů pozdvižení, které bylo navíc umocněno zopakováním stejné chyby, které se před ním dopustil i sám Blizzard – Fergusson považoval za jasné věci, které nově příchozím ani omylem jasné být nemusí, a nedoplnil například, že o současné postavy nepřijdete, můžete je klidně hrát dál a sezónního obsahu se vůbec nemusíte ani dotknout, pokud nechcete.

Na druhou stranu je potřeba nezapomínat, že v rámci sezón dorazí také nový obsah a mechaniky, a je tudíž logické, že si je hráči budou chtít vyzkoušet. Hořkosti z toho, že to nepůjde se současnou postavou, se u lidí, kteří na systém nejsou zvyklí z dřívějška, nelze divit.

Ne každý má čas nebo chuť začínat od nuly a takhle podaná informace vzbuzuje dojem, že hráči, kteří se rozhodnou nevěnovat sezónnímu hraní, o nový obsah přijdou. Fergusson totiž opět zapomněl zmínit, že sezónní novinky s největší pravděpodobností po skončení sezóny dorazí i do základní hry. To ovšem předpokládám pouze proto, že to tak fungovalo ve trojce, což ale zase nemusí každý automaticky vědět. Tyhle věci je potřeba vysvětlovat jasně, pánové z Blizzardu!

Do problému navíc ještě vstupuje prvek battle passů, které Diablo ve čtyřce využívá poprvé a nesezónní hráči o ně budou ochuzeni. Což je zkrátka trochu zvláštní rozhodnutí, protože by dávalo mnohem větší smysl navázat battle pass na celý účet, nejen na jednu postavu, aby si jejich bonusy mohli vychutnat i lidé, které nevzrušuje představa opětovných začátků od píky.

Zatím není úplně jasné, jak moc velká to bude škoda, protože přesnou podobu v Blizzardu stále ještě neukázali. Jistou představu si ale z různých střípků poskládat lze: Battle passy budou existovat v bezplatné a placené formě. Všichni hráči sezóny budou mít k dispozici 27 úrovní battle passu, kdo si připlatí 10 eur, zpřístupní si dalších 63. Za 25 eur pak půjde prvních 20 úrovní přeskočit.

Odměny se zdají být v drtivé většině kosmetického charakteru – věci pro koně, tetování, skiny pro zbraně a zbroje a podobně. V rámci bezplatného passu také získáte speciální měnu, za niž si půjde odemknout pasivní bonusy k získaným zkušenostem, zlatu, k trvání elixírů či k množství získaných obolů (mince ke gamblingu výbavy).

Hádám, že právě tato pasivní berlička je důvod, proč se battle pass chystá pouze pro sezónu – tvůrci nemíní podobné bonusy poskytovat hrdinům v základní hře. Copak ale snad místo toho nešlo vytvořit například sezónní a klasické verze battle passů, aby si alespoň tu kosmetiku mohli užít všichni?