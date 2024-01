Servery Suicide Squad pro předobjednávky byly už podruhé offline

30. 1. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv akce Suicide Squad: Kill the Justice League oficiálně vychází až v pátek 2. února, majitelé deluxe edicí za 2 599 Kč se do hraní mohli pustit už včera. Radost z předčasného přístupu jim ale nevydržela dlouho, vývojáři museli záhy po spuštění servery zase vypnout kvůli chybě, která způsobila automatické dokončení kampaně hned po spuštění. Po opravě a opětovném nahození prošly dnes ve 12:30 už druhou, zhruba hodinovou údržbou.

Vydavatelství Warner Bros. navíc novinářům neposkytlo recenzní kopie v předstihu, první odvážlivci se tak do hry mohli pustit až s včerejším spuštěním serverů pro předobjednávky. Kód jsme v redakci obdrželi teprve dnes, kupříkladu americké IGN pak recenzní kopie neobdrží vůbec kvůli tomu, že jim vydavatelství kód odmítlo poskytnout úplně kvůli nedávnému kritickému preview.

Co se nepopulárních rozhodnutí týče, absencí recenzí to nekončí. Na produktové kartě na Steamu se krátce před vydáním objevila informace, že Suicide Squad obsahuje nechvalně známou protipirátskou ochranu Denuvo. Hodí se připomenout, že titul v této chvíli vyžaduje neustálé připojení k internetu, a tak se další vrstva ochrany, která mívá podstatný vliv na výkon, zdá být poněkud nadbytečná. V budoucnu by do hry nicméně měl přibýt i offline režim.

zdroj: WB Games

Suicide Squad: Kill the Justice League vychází pro všechny 2. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, majitelé deluxe edicí se ke hře dostali o 72 hodin dřív, tedy včera.