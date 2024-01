Přestože bude Suicide Squad hra jako služba, bude prý respektovat váš čas

29. 1. 2024 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nová superhrdinská hra Suicide Squad: Kill the Justice League mává na všechny strany červenými vlajkami. Jednak se opět studio, které má převážně zkušenosti se singleplayerovými tituly, pouští do hry jako služby, kterých jsou plné digitální hřbitovy (třeba Anthem, Marvel's Avengers, Babylon's Fall...), a jednak se například Warner Bros. rozhodli, že některým herním serverům nejenže nebudou zasílat recenzní klíče s předstihem, ale nebudou je rozdávat vůbec.

Pokud se ale i přes všechny tyto varovné signály do Suicide Squad přece jen pustíte, tak v Rocksteady prý myslí i na lidi, kteří mají vedle hraní i normální život. Nemá jít o titul, který vám vezme veškerý volný čas. Na Discordu hry to potvrdil šéf studia Darius Sadeghian.

„Můžete se vracet k battle passům, i když aktuální sezóna skončí. Věříme, že náš tým stvořil jedny z nejhezčích kosmetických předmětů vůbec, takže chceme, aby si je mohli užít úplně všichni. Stejně tak bude možné hrát i dvojici epizod, které s každou sezonou přidáme,“ vysvětluje Sadeghian s tím, že nové mise, vybavení a bossfighty budou zdarma.

Suicide Squad bude vyžadovat permanentní připojení k internetu, hrát lze v kooperaci s až třemi dalšími hráči a hráčkami, nebo sólo, kdy se ostatních členů sebevražedného oddílu zhostí umělá inteligence. Postup ale nebude nijak omezený, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu.

„Veškerý obsah můžete hrát sami nebo v libovolné konfiguraci ostatních hráčů. Pokud se čtvrtý člen vaší skvadry nemůže připojit, protože má tu drzost mít život i mimo hru, nezabrání vám to pokračovat. Všichni milujeme hraní her, ale máme i vlastní životy a naše filozofie je, abyste ze hry neměli dojem, že to je závazek, kterému musíte obětovat čas, abyste viděli veškerý obsah,“ říká šéf vývoje Suicide Squad Axel Rydby.

zdroj: WB Games

Benevolentní přístup k obsahu a možnost hrát si vlastním tempem jsou jistě záslužné. Bude to ale stačit na to, aby Suicide Squad nebyl jen obyčejný looter shooter s generickými aktivitami a nudnými herními mechanismy, který bude prolezlý otravnými mikrotransakcemi? To uvidíme už 2. února, kdy hra vychází na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.