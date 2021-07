Seriálové The Last of Us má svou Tess

Pokud sledujete náš LongPlay The Last of Us, určitě vám neunikla postava Tess, která v začátku hraje relativně důležitou roli. Nejinak tomu má být i v seriálové adaptaci, kterou chystá HBO, a my jsme se nyní dozvěděli jméno herečky, jež si tuto úlohu vezme na starost.

Bude jí Australanka Anna Torv, kterou můžete znát ze seriálů Fringe, Mindhunter nebo jako hlas hlavní postavy Nariko ze hry Heavenly Sword od studia Ninja Theory. Připojuje se tak k rostoucímu ansámblu oznámených herců v čele s Pedrem Pascalem, který ztvární Joela, a Bellou Ramsey v roli Ellie.

We're so excited to see Anna Torv bring Tess to life in @HBO's The Last of Us series! Welcome to the cast! ✨ https://t.co/ZPZJd0GLhZ