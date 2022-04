Seriál Zaklínač od Netflixu představuje nové herce. Jednu postavu výrazně mění

19. 4. 2022 15:18 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Seriálový Zaklínač už spustil natáčení třetí sezóny, což s sebou samozřejmě nese nutnost přidat další role, které je nutné obsadit dalšími herci – ať už se bavíme o postavách, se kterými přišel Sapkowski, anebo nováčcích, které si vymyslel tvůrčí tým Netflixu. Nově oznámená čtveřice postav a jejich představitelů reprezentuje od každého trošku: Blíže se podíváme na Milwu, Mistle, Radovida a Gallatina.

zdroj: Foto: Netflix

První a nejdůležitější oznámenou postavou je lučištnice Maria Barring alias Milwa (v anglickém přepisu s jednoduchým v), kterou ztvární čínská herečka Meng’er Zhang. Tu nejspíš můžete znát z marvelovského superhrdinského filmu Shang-Chi a legenda o deseti prstenech, kde hrála sestru hlavního hrdiny, Sü Sia-ling.

Shang-Chi byl pro Zhang mainstreamovým filmovým debutem, předtím byla známá spíš jako divadelní herečka. V roce 2009 zúčastnila národní pěvecké soutěže a zahrála si i v muzikálech, takže Milwa by si v seriálu klidně mohla střihnout nějaký duet s Marigoldem. Co se týče akčních scén, tam jí jistě pomůže intenzivní trénink od Marvelu.

zdroj: Foto: Netflix

Mistle, členka loupežnické bandy Potkanů, která se zaplete s uprchlou Ciri, bude nosit relativně neznámou tvář herečky Christelle Elwin. Ta má za sebou menší roli v seriálu Bloods a zahrála si taky v shakespearovské adaptaci Mnoho povyku pro nic.

Pokud jste nečetli knížky a nevíte, jaký osud Mistle čeká, následující odstavec z důvodu SPOILERŮ přeskočte, protože bych se chtěl v rychlosti zamyslet nad tím, jak Netflix tuhle problematickou postavu zpracuje.

Každý, kdo četl Sapkowského knihy, asi uzná, že milostný vztah Mistle a Ciri nepůsobí zrovna zdravě – už jen jejich první sexuální zážitek se dá jen velice těžko označit za konsenzuální a celková dynamika vztahu vysílá nejrůznější varovné signály. Troufnou si ale tvůrci něco takového v seriálu zpracovat, nebo půjde spíš o upřímný, opětovaný cit načrtnutý za účelem dosažení maximální empatie po krvavých událostech ve vesničce Žárlivost? Ač bych nejradši v tomto případě viděl věrnou adaptaci Sapkowského krutého, komplexního světa, očekávám spíš druhou možnost.

zdroj: Foto: Netflix

Princ Radovid je jméno, které moc dobře znají jak čtenáři Sapkowského knih, tak hráči trilogie od CD Projektu. Budoucí redanský král ovšem v seriálu od Netflixu nebude desetiletý klučina, syn krále Vizimira, ale jeho mladší bratr, playboy a hejsek, kterého si zahraje Hugh Skinner.

Je to tedy dost zásadní změna charakteru postavy, za kterou zřejmě stojí prostě snaha dostat Radovida, jednu ze zajímavějších postav videoherní adaptace, do středu dění, kam by jako upozaděné, téměř irelevantní děcko pronikl jen těžko. Inu proč ne – a navíc se hodně těším na Skinnerův výkon, protože v seriálu Potvora (Fleabag) byl naprosto excelentní, i když v charakterově odlišné roli uťáplého ufňukánka.

zdroj: Foto: Netflix

Poslední z nových oznámení se týká zbrusu nové postavy elfa Gallatina, kterého se ujme Kanaďan Robbie Amell. Toho můžou milovníci počítačových her znát jako Chrise Redfielda z loňského filmu Resident Evil: Raccoon City, případně z mnoha dalších televizních rolí – jako Scooby se dokonce před víc než 10 lety objevil i v seriálu Jak jsem poznal vaši matku.

Gallatin je vůdce skupiny elfských partyzánů, který spolupracuje s Nilfgaardem a snaží se elfům silou zbraní navrátit svobodu. Říkal tady někdo Isengrim Faoiltiarna? Nevím, proč by si Netflix potřeboval vymýšlet úplně nového elfského velitele veverčích komand, když jich má hned několik připravených přímo od Sapkowského. Yaevinn, Angus Bri Cri, Riordain... Ale dobrá, třeba se Lauren S. Hissrich a jejímu týmu zdála tahle jména příliš složitá. Vítej, Gallatine!

Co uvidíme? Asi válku

Fakt, že se v třetí sérii objeví Milwa a Mistle, naznačuje, že události z knihy Krev elfů hodlá seriál sfouknout dost rychle. Předtím, než Geralt potká Milwu a Ciri Potkany, musí dojít k puči na Thaneddu, souboji zaklínače s Vilgefortzem, začátku druhé války s Nilfgaardem, zformování základů Geraltovy hansy – zkrátka Netflixu nezbývá moc prostoru na to, aby novou sezónu vyplňoval vlastními výmysly ve stylu Voleth Meir, protože i tak se musí probrat velkou spoustou materiálu.

Když už jsme u odhadování, jakým směrem by se mohla třetí série ubírat, za zmínku stojí i informace většinou velmi spolehlivého serveru Redanian Intelligence, který tvrdí, že Jim Sturgeon byl obsazen do role královského posla Aplegatta (kterému se dostane nevyžádané pozornosti už zmiňovaného Yaevinna). To opět naznačuje, že uvidíme počátek války s Nilfgaardem, protože právě Aplegatt se významně podepsal pod rozhodnutím severních králů vyprovokovat císaře Emhyra k bojovým akcím.

Tak co na to říkáte? Čekáte, že třetí série bude lepší než ta druhá? Těšíte se na ni, nebo už vás seriál Zaklínač zas tak moc nezajímá?