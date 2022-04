Natáčení třetí série Zaklínače od Netflixu začalo

Netflix oznámil zahájení natáčení třetí série své úspěšné seriálové adaptace Zaklínače. Informaci doprovodila fotka ze zákulisí, kde Geralt, Yennefer a Ciri v podání tria Henry Cavill, Anya Chalotra a Freya Allan v zimních kostýmech odpočívají na zasněženém place mezi scénami během prvního natáčecího dne.

Oficiální twitterový účet také nastínil děj nadcházející řady a nevyhnul se lehkým spoilerům. Pokud tedy loňskou druhou sezónu ještě nemáte zhlédnutou, možná synopsi číst nechcete. „Zatímco šlechticové, mágové i monstra z Kontinentu usilují o její zajetí, rozhodne se Geralt Ciri ukrýt, odhodlaný chránit svou nově sjednocenou rodinu před těmi, kteří ji chtějí zničit.“

