Seriál podle The Last of Us potvrdil další herce

14. 8. 2022 15:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Seriál The Last of Us, který připravuje HBO, si rozhodně dává na čas. Ostatně se ho dočkáme až příští rok. Do té doby nám tak nezbývá než alespoň sbírat jednotlivé střípky informací. Těmi posledními je obsazení bratrů Henryho a Sama.

Lamar Johnson, který si zahraje Henryho, se objevil například ve filmu Králové po boku Halle Berry a Daniela Craiga, zahrál si i vedlejší roli například v X-men: Dark Phoenix. Jeho bratra Sama pak ztvární začínající herec Keivonn Woodard. Zajímavé je, že zatímco ve hře bratry potkáte v Pittsburghu, kde utíkají před nakaženými, jak se zdá v seriálu na ně hrdinové narazí v Kansas City. Tam se schovávají před revolučním hnutím ve jménu pomsty. Jak se zdá, přeci jen seriál nebude přesnou kopií toho, co známe ze hry.

To napovídá i zmínka o manželském páru Marlona a Florence. Jestli se škrábete na hlavě a říkáte si, kde sakra ve hře na ně narazíte, nebojte. Není to špatná paměť, ale zcela nové postavy, které HBO do seriálu přidalo. V tuhle chvíli ovšem víme pouze to, že se pár snaží přežít v drsné divočině postapokalyptického Wyomingu. Tak doufejme, že změny oproti předloze dopadnou lépe než nedávno vydaný Resident Evil od Netflixu.