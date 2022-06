Seriál Pán prstenů odhalil svoje skřety. Budou mezi nimi i ženy

Seriál Pán Prstenů: Prsteny moci od společnosti Amazon se blíží – premiéru ve službě Amazon Prime Video má naplánovanou už na 2. září a my se o něm dozvídáme čím dál tím víc. Pořád jsme sice po minutovém teaseru nedostali pořádný plnohodnotný trailer, ale aspoň se můžeme pokochat klasickými tolkienovskými záporáky – skřety. A ti vypadají naprosto skvěle.

Nečekejte žádné nepovedené CGI monstróznosti jako v trilogii Hobit od Petera Jacksona, skřeti v Prstenech moci působí naprosto přirozeně i díky skutečnosti, že nosí opravdové silikonové masky. Tedy, tak přirozeně, jak je to jenom možné na poměry chudáků natolik pokroucených zapomenutým zlem, až se z nich staly krvelačné zrůdy. Přesvědčte se sami na IGN, která získala exkluzivní obrázky:

Looks like meat’s back on the menu, boys!



We have the exclusive first-look photos of the Orcs from The Lord of the Rings: The Rings of Power. After getting a close look at those, you can check out our exclusive interview right here: https://t.co/oRg0J2zZmL@LOTRonPrime pic.twitter.com/J9BHavMO5n