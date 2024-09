Seriál Devil May Cry od Netflixu se poprvé představuje a budí naděje

20. 9. 2024 13:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nějakou dobu jsme neslyšeli o chystaném anime Devil May Cry, ale to se teď mění, protože Netflix vydal krátký teaser, ve kterém se toho ale stihne odehrát docela dost. Jak se na dědice jména Devil May Cry sluší a patří, za minutu Dante stihne postřílet hromadu nepřátel, objeví se první bossové a hlavně záblesky Dantovy provokativní, ležérní povahy, která hry a snad i seriál dokáže vést z oblasti brutálního humoru do neméně brutálního dramatu s nádechem hororu.

Netflix to má s herními adaptacemi jako na houpačce, ale obecně platí, že když nejsou hrané, ale animované, šance na kvalitní zážitek vzrůstají. A tady rozhodně rostou, protože za seriálovým Devil May Cry stojí Adi Shankar, který už dříve zabodoval právě na Netflixu Castlevanií (psali jsme zde) i jejím pokračováním Castlevania: Nocturne. Bohužel trochu mimo veřejný zájem profrčel povedený spin-off Far Cry: Blood Dragon s názvem Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

O animaci se postará korejské animační studio Mir, které také patří k současným oblíbencům západních streamovacích služeb. Pro Netflix dělali Zaklínač: Vlčí sen (také jsme ho recenzovali) či Dota: Dragon’s Blood, pro Disney+ zase skvělé X-Men ’97 a pro Max pro změnu Harley Quinn.

Jediné, co trochu kazí tenhle první pohled, je potom fakt, že si na animovaný seriál podle Devil May Cry musíme počkat až do dubnapříštího roku.