Sega se chce po úspěchu PC portu Persona 4 Golden víc zaměřit na počítače

11. 8. 2020 13:30 | autor: Patrik Hajda

Spousta her od vydavatele Sega se vyhýbá počítačům jako čert kříži. V mnoha případech jde o exkluzivity konzole PlayStation s určitou pravděpodobností pozdějšího portu na jiné platformy, ale PC rozhodně není pro tohoto vydavatele standardem. To by se ovšem časem mohlo změnit.

Vydavatel dal postupně zelenou hrám ze série Yakuza a dostalo se i na kult Catherine Classic. Avšak za rozhodnutím začít se víc orientovat na počítače může především úspěch posledního portu Persona 4 Golden, jak vyplývá z konferenčního hovoru s investory (díky Persona Central za překlad do angličtiny).

„Zremasterovali jsme Personu 4 Golden – titul dříve prodávaný na PlayStationu Vita – a vydali ho na Steamu v tomto fiskálním roce. Prodeje byly díky ohlasům kritiků a nízké ceně mnohem silnější, než jsme očekávali,“ prozradili prezident Sega Sammy (holding složený ze Sega a Sammy) Harumi Sakomi a starší výkonný viceprezident Koiči Fukazawa. Důležitější je ale následující:

„Hodláme nadále aktivně podněcovat portování dříve vydaných titulů na Steam a nové platformy. Zároveň vyjednáváme s vlastníky platforem o budoucích nových hrách a zvažujeme různé způsoby prodeje každého titulu za příznivých podmínek. Patří k tomu opatření jako příprava PC verzí her od začátku vývoje a vydávání na více platformách najednou.“

Sega tedy plánuje sahat do vlastní minulosti a ukazovat novým hráčům na rozličných platformách hry, které jim dříve kvůli exkluzivitě mohly snadno uniknout. Zároveň by se mohlo stát standardem, že teprve chystané hry vyjdou rovnou na hlavních konzolích i Steamu. A to by byla vynikající zpráva.