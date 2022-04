Sega podle Bloombergu oživí Crazy Taxi a Jet Set Radio ve snaze přijít s globálním hitem

20. 4. 2022 15:02 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Několik zdrojů mělo webu Bloomberg sdělit interní informace ze společnosti Sega, která se údajně pokusí oživit dvě staré značky z počátku tisíciletí, obě vydané na Dreamcastu. Jak Crazy Taxi, tak Jet Set Radio se mají dočkat velkých, nákladných rebootů, které by mohly vstoupit na trh do tří let. Stále prý však existuje šance, že dojde k jejich zrušení.

Obě hry mají být prvními vlaštovkami pod loni oznámenou iniciativou Super Game, která si dává za cíl vytvořit software se silnou komunitou, a tedy dlouhodobým přísunem peněz. Předobrazem takovým hrám má být Fortnite, které je free-to-play, dostupné na všemožných platformách a dějí se v něm nejrůznější multiplayerové události.

Iniciativa Super Game má v plánu čtyři takové hry, přičemž v Evropě se má vyvíjet střílečka s dlouhodobou podporou, u níž se „plánuje“ celoživotní výdělek přesahující 17 miliard korun. Tento styl byznysu by měl nahradit skomírající automatové hry, které před příchodem omezující pandemie zajištovaly společnosti Sega podobně velké výdělky jako běžné hry, ale během restrikcí klesl jejich poměr na polovinu.

Sega své „Super hry“ vyvíjí za použití cloudové platformy Azure od Microsoftu, což by podle Bloombergu mohlo znamenat třeba i to, že si tím připravuje půdu pro možnou spolupráci s předplatným Game Pass.