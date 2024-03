Šéf studia vysvětluje, proč v Helldivers 2 můžete zabít své spoluhráče

14. 3. 2024 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Helldivers 2 vzali herní svět útokem a zprvu nenápadná kooperativní akce, od které málokdo čekal cosi výjimečného, se stala neuvěřitelným hitem, který nejen boří rekordy současně hrajících uživatelů, ale také generuje neuvěřitelné množství příběhů z bojiště, kterými se hráči chlubí na sociálních sítích a vytváří tak hře marketing prakticky zadarmo.

Jedním z klíčových aspektů hratelnosti je friendly fire, tedy skutečnost, že neopatrnou střelbou či použitím stratagemu můžete klidně zabít své kolegy. Právě tahle záležitost je jedním z největších zdrojů zábavy (a zoufalství) a také studnicí nekonečného množství absurdních situací. Johan Pilestedt, šéf studia Arrowhead, které má Helldivers na svědomí, vysvětluje, proč je friendly fire ve hře vždy zapnutý.

„V našich hrách považujeme za nejdůležitější uvěřitelnost. Pokud vaše projektily mohou zabít nepřátele a ti zase mohou zabít vás, je logické, že střelba také může zabít vaše spoluhráče. Nehledě na to, že pobití kolegů kobercovým náletem by v reálném světě bylo tragédií, ve hře funguje jako zdroj černého humoru“.

Pilestedt uvádí, že friendly fire do soubojů dodává potřebnou hloubku a komplexní taktizování. Designová logika, kterou na něm demonstroval, prostupuje celou filozofií hry. Možná právě proto jsou Helldivers 2 tak návykovou zábavou.

Helldivers 2 po vyřešení problémů s kapacitou serverů také dostává pravidelně nový obsah. Hráči například odemkli pilotovatelné roboty, do hry přibyly planetární hazardy, ale třeba i létající brouci! Dnes také vychází nový prémiový battlepass, který by se měl soustředit na laserové a energetické zbraně, a do hry by se v budoucnu měla přidat další, třetí frakce nepřátel.