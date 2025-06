Šéf Elden Ring Nightreign porazil všechny bossy sám. Streamer ho mezitím dohrál na saxofon

4. 6. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Šéf vývoje multiplayerového spin-offu Elden Ring Nightreign, Džunja Išikazi, tvrdí, že zvládl hru dohrát sólo a bez použití relikvií. V rozhovorou pro CNET se snaží hráče povzbudit, aby se do náročné výzvy pustili také. „Doufám, že vás uklidní, když řeknu, že jsem porazil všechny bossy ve hře,“ uvedl Išizaki. „Viděl jsem vše, co hra nabízí – jak v multiplayeru, tak i jako sólo hráč. Chci, abyste věděli, že je to úplně možné, a chci vám dodat sebedůvěru, abyste to sami zkusili.“ A když byl následně dotázán, zda skutečně porazil všechny bossy sám, odpověděl: „Ano. A bez relikvií.“

Nightreign se tento týden dočkal patche, který usnadňuje hraní sólo, což ocenili především ti, kterým se hra dosud zdála nespravedlivě těžká v porovnání s multiplayerem. Na základě ohlasů navíc studio FromSoftware včera oznámilo, že vytvoří i režim pro dvojice, který mezi singleplayerem a multiplayerem pro tři zatím absentuje.

Zatímco se většina hráčů snaží teprve pokořit všechny bossy, jeden z vášnivých fanoušků Elden Ringu už si pravidla Nightreign ohnul do vskutku kuriózní podoby. Streamer vystupující pod přezdívkou Dr. Doot zvládl dnes v noci porazit svého prvního nočního pána (finálního bosse) pomocí saxofonového ovladače. Není to přitom jeho první jazzová výzva: už původní Elden Ring dohrál na saxofon bez jediného zásahu, letos na charitativním speedrunovém maratonu Awesome Games Done Quick ho dokonce se svým nástrojem dokončil za méně než půlhodinu.

I BEAT MY FIRST NIGHTLORD IN NIGHTREIGN SOLO USING A SAXOPHONE



This might be one of the hardest games I've ever dooted pic.twitter.com/xQz4HmzBDW — Dr. Doot ? (@DrDootPhD) June 3, 2025

Ať už s běžným ovladačem, nebo s netradičním nástrojem, Elden Ring Nightreign si vede skvěle. Navzdory odvážnému odklonu od zaběhnutých pravidel FromSoftware se do něj během prvního týdne pustilo víc než 3,5 milionu hráčů. Kromě expedic pro dva se spin-off má v letošním roce dočkat placeného rozšíření i bezplatných průběžných vylepšení, ještě během června by si chtěl FromSoft posvítit na souboje s finálními pány noci.

„Elden Ring: Nightreign je odvážný experiment, který úspěšně spojuje návykovou roguelite hratelnost s tím nejlepším ze soulsovek – výtečným soubojovým systémem a neustálým pocitem výzvy. Hra exceluje v multiplayeru, kde přináší silné momenty spolupráce, efektivní role v partě a neustálou akční jízdu bez hluchých míst,“ napsal Jakub o Nightreign ve svojí recenzi.