Secesní strategie Songs of Silence doplní paletu podzimních barev

29. 10. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Do listí zbarveného podzimními barvami se skvěle hodí i výtvarně okouzlující 4x strategie Songs of Silence. Kresby jako z pera Alfonse Muchy, krásná malovaná grafika v secesním stylu, a do toho především zajímavé herní mechanismy. Můžeme jmenovat třeba asymetrické národy, za které lze hrát, nebo automatické bitvy, jež rozhodujete hraním karet.

Všechno to výtvarno navíc podpoří soundtrack z taktovky Hitošiho Sakimota, jež skládal hudbnu například k Final Fantasy Tactics a Final Fantasy XII. Ve zhruba patnáctihodinové kampani si pak zahrajete za trojici znesvářených národů, k tomu samozřejmě nechybí PvP multiplayer i kooperace.

Když jsem v červnu hrál předběžný přístup Songs of Silence, překvapilo mě, kolik dobrých nápadů a inspirací z jiných her si bere. Každý hrdina si třeba levelováním staví balík schopností, jimiž pak řídí a koriguje jednotky v bitvě, pohyb po mapě světa, dobývání jednotlivých usedlostí a měst pak připomíná třeba Heroesy, Disciples nebo Age of Wonder.

Zajímavě působí i příběh, který kombinuje asijské metafyzično se západní rytířskou fantasy. Svět světla a tmy pomalu požírá Ticho, šířící se nákaza, v jejíž čele jede armáda démonů. Dokáží civilizace lidí a hvězdorozených odložit stranou své rozdíly a postavit se zhoubě? To už bude záležet na vaší šikovnosti.

Songs of Silence vychází 13. listopadu na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.