Season pass SnowRunnera vás vezme do Kanady za volanty dvou Caterpillarů

Season pass pro simulátor SnowRunner slibuje čtyři poctivé nálože nového obsahu. První nazvaná Search & Recover dorazila v půlce července a představila dvě nové zasněžené mapy s několika vozidly. Skvělým přínosem byla fyzika ledu, který se pod koly těžkých strojů podlamoval, a vy tak měli další vrásky na čele při cestování náročným terénem.

Druhá část season passu nese název Explore & Expand a i tentokrát představí dvě velké mapy, obě zasazené do nového kanadského regionu Yukon. Obě mapy kombinují sníh a bahno, jedna z nich je silně kopcovitá, ve druhé budete brodit jednu řeku za druhou.

S novými misemi vám pomohou minimálně dvě nová vozidla, obě značky Caterpillar. První z nich je „ještěrka“ TH357 s funkčním ramenem, které vám pomůže s vyproštěním menších vozidel a s nakládkou zakázek. Druhým je obrovský 770G do skutečné nepohody.

Season 2: Explore & Expand releases November 16! Are you ready to brave two huge and dangerous maps in the wild Yukon? pic.twitter.com/0mCLYNHcyT