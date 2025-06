Sci-fi Pragmata o astronautovi s dívkou na zádech odhaluje po pěti letech datum vydání

5. 6. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po letech ticha a odkladů se připomíná již téměř zapomenutý sci-fi titul Pragmata. Capcom na včerejším State of Play potvrdil, že sci-fi akční adventura skutečně existuje a vyjde v roce 2026. Po pěti letech od odhalení a třech letech od odkladu na neurčito přichází nové video s jasným vzkazem: „It’s real XD“

Pragmata byla jednou z prvních „next-gen“ her představených pro PlayStation 5, kdy zaujala mysteriózní atmosférou, astronautem ve futuristickém skafandru a malou dívkou v městské pustině. Až nyní se dozvídáme konkrétnější informace: dívka jménem Diana je androidka, zatímco astronaut ve skafandru Hugh bude hratelným protagonistou.

Ve hře samotné má mít Diana důležitou podpůrnou roli – v boji dokáže hackovat roboty a přitom se vozí na Hughových ramenou. Capcom slibuje sci-fi akční adventuru s originálním hackerským twistem.

Ačkoliv byl nový trailer zveřejněn během prezentace PlayStation State of Play, Pragmata zároveň míří i na PC prostřednictvím Steamu. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří čekali na potvrzení multiplatformního vydání. Kolem hry ale pořád zůstává poměrně dost otazníků – o příběhu, světě i hratelnosti víme překvapivě málo vzhledem k době, po kterou je titul ve vývoji, což by se ale v brzké době mělo změnit.