Sci-fi horor Fort Solis se má dočkat vlastního filmu a seriálu

12. 12. 2023 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Švédská produkční společnost Studios Extraordinaires se spojila s herním studiem Fallen Leaf, aby spolupracovali na filmové a seriálové adaptaci sci-fi hororu Fort Solis. Informuje o tom magazín Deadline.

Fort Solis vypráví příběh údržbáře Jacka Learyho, který se kvůli nouzovému signálu vydává na marťanskou těžařskou stanici hledat její ztracenou posádku.

Hororová prvotina liverpoolského studia vyšla letos v srpnu, velkou díru do světa ale navzdory hvězdnému obsazení a Unreal Enginu 5 neudělala. V hlavních rolích se sice objevili Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding), Roger Clark (Red Dead Redemption 2) nebo Julia Brown (Poslední království), kritické a hráčské přijetí výsledné hry ale bylo dost vlažné.

Na Metacriticu si Fort Solis na základě recenzí vysloužil 60 % (respektive 56 % v případě PC verze), hráčské hodnocení se pohybuje kolem 6,9 bodů. Na Steamu dalo příběhovému sci-fi palec nahoru 70 % lidí z 848. Navzdory tomu se má dočkat rovnou dvou adaptacích pro filmové a televizní obrazovky.

Tvůrci ze studia Fallen Leaf hovoří o významném milníku v evoluci celé značky. „Fort Solis jsou tím druhem chytrého sci-fi, které balancuje na hraně vědeckého poznání a zůstane s vámi ještě dlouho potom, co se vzdálíte od obrazovky,“ tvrdí spoluzakladatelé Studios Extraordinaires André Hedetoft a Andreas Troedsson. Každá z postav podle nich příběhu dodává unikátní úhel pohledu i potřebnou hloubku a už se nemohou dočkat, až dobrodružství z Marsu vdechnou život.

zdroj: Fallen Leaf

Půjde přitom už o čtvrtý rozpracovaný projekt produkční společnosti, která se světu odhalila letos na jaře na filmovém festivalu v Cannes. Tým zároveň pracuje na trojici chystaných snímků Aurora Noir, Expeditions a Space Marshals.