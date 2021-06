Schyluje se k oznámení spin-offu Borderlands s Tiny Tinou

Nebyla by to správná E3, kdyby hned několik zásadních novinek neuniklo ještě před ní. Gearbox se v rámci letošního ročníku plánuje objevit na slavnostní zahájení, přičemž twitterový účet Summer Game Festu slibuje nové dobrodružství od tvůrců Borderlands ve spolupráci s vydavatelstvím 2K. Zdá se, že skutečně půjde o spekulovaný spin-off s Tiny Tinou v hlavní roli.

