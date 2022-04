Samurajská stylovka Trek to Yomi vzdává hold Kurosawovi. Vyjde co nevidět

6. 4. 2022 15:03 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Akční plošinovka z bočního pohledu Trek to Yomi nijak nezastírá, že se svou černobílou paletou a filmovým zrnem snaží být poctou klasickým samurajským snímkům z poloviny dvacátého století, pod kterými je podepsán japonský režisér Akira Kurosawa. Nezávislejší Ghost of Tsushima, jak by se hře dalo přezdívat, je navíc už za dveřmi – pod vydavatelstvím Devolver Digital vyjde na PC a konzolích 5. května 2022.

Oznámení termínu doprovodilo prodloužené video z hraní, kde se na elegantní šermování můžete podívat zblízka. Příběh nebude ničím, co by vybočovalo z žánrových škatulek: Mladý bojovník Hiroki se vydává na cestu, aby dodržel slib a ochránil své rodné město. Na své pouti se setká i s nadpřirozenem – Yomi je totiž v šintoistickém učení v podstatě záhrobím, z něhož je takřka nemožné se vrátit do říše živých.

Trek to Yomi vzniká ve spolupráci nezávislého vývojáře Leonarda Menchiariho s polským studiem Flying Wild Hog. Hlavní myslí za hrou je právě Menchiari, který v rozhovoru pro web Seasoned Gaming přiznává, že se výsledek hodně liší od jeho původních přestav, ale z některých vizí zkrátka nemohl slevit: „Filmové úhly kamery, příběh, atmosféra a několik odlišných konců jsou něčím, za co jsem hodně horoval a povedlo se mi dosáhnout toho, že se od začátku prakticky nezměnily.“

Aby se hra otevřela širšímu publiku, najdete v Trek to Yomi třeba volbu obtížnosti. Menchiari chtěl původně vytvořit spíše kratší titul, který si budete moct zahrát víckrát, a jednotlivé průchody se měly zásadně lišit. Nakonec ale půjde o ucelený zážitek a jednohubku, kterou autor konzumentům doporučuje pojmout jako dlouhý samurajský film, nebo naopak krátký seriál. Tomu odpovídá i přibližně pětihodinová herní doba.

Trek to Yomi vychází 5. května na PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S a Xbox One. Od prvního dne ji najdete v nabídce předplatného Xbox Game Pass.

zdroj: Devolver Digital