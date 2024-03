S novým patchem si zahrajete Alan Wake 2 i na slabších počítačích

Remedy aktualizovali minimální hardwarové požadavky pro Alan Wake 2 a zpřístupnili ho tak více hráčům se staršími grafickými kartami. Čtyři měsíce po vydání tak jde o poměrně solidní změnu, kdy je titul nově hratelný i na méně výkonných kartách jako je Nvidia GTX 1070 nebo AMD RX 5600 XT.

Předchozí nejslabší oficiálně podporované grafické karty byly Nvidia GeForce RTX 2060 nebo AMD Radeon RX 6600, a to konkrétně pro hraní v rozlišení 1080p při 30 FPS.

Remedy tuto úpravu oznámili spolu s aktualizací 1.0.16.1. Další vylepšení s touto aktualizací zlepšily vykreslování pro GPU bez podpory mesh shaderů, což znamená, že i ti s GPU nesplňujícími nové minimální požadavky, mohou stále zaznamenat vyšší výkon.

Konkrétně Nvidia GTX 1060, tedy dle hardwarového průzkumu Steamu jedna z nejrozšířenějších grafických karet, vykázala v některých náročných herních oblastech lepší snímkovou frekvenci – z dřívější snímkovací frekvence kolem 18 FPS dosáhla téměř 26 FPS.

We've been optimizing the PC version of Alan Wake 2, and as a result the minimum PC system requirements have been lowered. Please check the updated image!



These changes take effect with update 1.0.16.1, out on PC now.



Alan Wake 2 on the Epic Games Store: https://t.co/EorFz62yrp pic.twitter.com/xswqfT7U4Z