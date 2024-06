S červencem do PlayStation Plus dorazí hokej, komiksový looter shooter i ozvěna pandemie

27. 6. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Před měsícem skončilo mistrovství světa v ledním hokeji, které letos hostila Česká republika, a pokud byste si chtěli úspěch národního hokejového týmu zopakovat i virtuálně, můžete využít červencové nabídky předplatného PlayStation Plus. Od 2. července si totiž do svých knihoven můžete zařadit NHL 24, pak také Borderlands 3 a Among Us. Všechny tři hry budou k dispozici jak pro PS5, tak pro PS4.

Komiksový looter shooter Borderlands 3 předvádí opojný hon za co nejlepší a nejulítlejší zbraní, která mezi rozličnými protivníky napáchá co největší paseku. Hru si navíc můžete užít s až třemi dalšími hráči, nebo dokonce ve dvou na rozdělené obrazovce. Při vydání před pěti lety Borderlands 3 trápily potíže s výkonem, i proto jsme ji v recenzi hodnotili sedmičkou. Pořád jde ale o zábavnou dopaminovou jízdu.

Zato NHL 24 je konzolová stálice. Během mistrovství světa kraloval výroční simulátor hokeje prodejním žebříčkům. Loňský ročník přinesl řadu změn, jako je například vylepšený engine, ovladatelnost hole a puku nebo systém přihrávek. Zahrát si v multiplayeru můžete i s hráči z Xboxu Series X/S.

Trojici her uzavírá indie multiplayerový hit Among Us, ve kterém jde o zradu a spolupráci, ale hlavně o tu zradu. Pokud jste o této během covidové pandemie veleúspěšné párty hře dosud neslyšeli, tak se s ostatními hráči snažíte mezi posádkou vesmírné lodi odhalit sabotéra a ideálně přitom nevyhodit do vakua přechodovou komorou nevinného kolegu.

Kromě těchto tří her si mohou předplatitelé PlayStation Plus aktivovat od 16. července balíček odměn a měny pro Genshin Impact. Z červnové nabídky si stále můžete do knihovny přidat hry SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever a Streets of Rage 4, a to až do 1. července.