Ryu Hayabusa je zpět. Těšte se na Ninja Gaiden Master Collection

18. 2. 2021 14:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včerejší skoro hodinový Nintendo Direct přinesl odhalení celé řady chystaných her, na informace o těch skutečně očekávaných byl ale velmi skoupý. Žádný Metroid, žádná Bayonetta, žádný Breath of the Wild 2. V záplavě menších či větších titulů se ovšem objevilo i chystané opětovné vydání slavné trilogie pod názvem Ninja Gaiden Master Collection.

Kolekce bude obsahovat tituly Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 a Ninja Gaiden 3: Razor's Edge spolu s většinou dříve vydaného doplňujícího obsahu. Kromě Switche se jí dočkáme i na ostatních platformách, míří jak na PC, tak i na minulou generaci konzolí s tím, že na té současné bude hratelná v rámci zpětné kompatibility.

Značka Ninja Gaiden sahá až do konce 80. let minulého století a na svědomí ji má Team Ninja, který se v posledních letech připomenul dvoudílnou sérií Nioh. Všechny tři hry, které v kolekci najdeme, jsou remaky původní trilogie, které vyšly v letech 2007, 2009 a 2012 a obohatily původní tituly z první poloviny devadesátých let nejen o lepší grafiku, ale i o nové prvky hratelnosti a speciální herní režimy.

Vydavatelství Koei Tecmo zároveň s oznámením odhalilo speciální synergii se zmíněným Niohem. Majitelé Niohu 2 mohou ode dneška využít speciální skin Dragon Ninja, který jejich hlavní postavu změní do podoby Ryu Hayabusy, protagonisty Ninja Gaiden, jehož můžete mimo jiné znát i z bojovek Dead or Alive.

Ninja Gaiden Master Collection vychází 10. června letošního roku. Nabruste si katany a prokřupejte prsty, tahle značka je proslulá svou náročností.