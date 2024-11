Rytmický dungeon Rift of the NecroDancer se odkládá na příští rok

28. 11. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Výjimečná rytmická záležitost Crypt of the NecroDancer od studia Brace Yourself Games se ještě letos měla dočkat pokračování s názvem Rift of the NecroDancer. Nakonec sice letos vyjít nestíhá, alespoň na něj nebudete muset čekat o tolik déle. Na PC se nová hudební hra vydá 5. února 2025, následovat bude také vydání na Switchi se zatím nespecifikovaným datem.

„Abychom zvládli hru vydat letos, museli bychom si nařídit dost šílené přesčasy na odladění a opravy. Tady v Brace Yourself Games nám jde především o udržitelný groove, nikoliv o grind. Věříme, že jde vytvářet úžasné hry bez toho, abychom obětovali pohodu našeho týmu,“ uvádí tvůrci na blogu.

„Rozhodli jsme se, že nechceme obětovat některé mechanismy, jen abychom hru stihli vydat v roce 2024 a potenciálně ji vydali nedopečenou. Takže se zhluboka nadechujeme, ustupujeme a necháme Rift of the NecroDancer v troubě ještě o trochu déle,“ vysvětluje tvůrčí tým, proč přistoupil k odkladu.

Vyhrazený čas věnuje ladění nejtěžší obtížnosti, úpravám nejrůznějších módů, výzev a bossů, ale třeba také snaze srozumitelně komunikovat mimotaktní rytmy. Těšit se ale můžete také na editor, kde si budete moct skládat vlastní hudbu. Brace Yourself Games se také snaží pracovat se zpětnou vazbou, kterou získali po zveřejnění bezplatného dema. To si ostatně před vydáním stále můžete vyzkoušet na Steamu.