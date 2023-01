Rytmická akce Hi-Fi Rush prodeji poráží Forspoken

31. 1. 2023 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Minulý týden dorazilo hned několik videoherních novinek, kdy jedna byla očekávaná, jednu jsme vyhlíželi spíše s obavami a o jedné se vůbec nevědělo. Řeč je samozřejmě o předělávce prvního dílu kosmického hororu Dead Space, akčním fantasy RPG Forspoken a barevné rytmické akci Hi-Fi Rush. A díky žebříčku nejvýdělečnějších her podle stránky SteamDB už nyní máme alespoň základní přehled o jejich úspěšnosti.

Z této trojice, minimálně z pohledu výdělků, vítězně odchází trampoty Isaaca Clarka. Remake se totiž v nejlepší desítce nejvýdělečnějších her uplynulého týdne na Steamu umístil hned na čtyřech pozicích - na třetí, čtvrté, šesté a sedmé. Hra se v žebříčku objevuje vícekrát kvůli tomu, že jsou samostatně počítány prodeje pro základní a Deluxe edici, ale také pro předobjednávky a speciální balíčky se staršími hrami ze série.

Předělávka téměř patnáct let starého hororu pozadu nezůstává ani z pohledu kvalit. Své o tom ví i Pavel Makal, který ji ve své recenzi pouze a jen chválil.

Ovšem slavit se může i v Tango Gameworks a Microsoftu, rytmické akci Hi-Fi Rush se totiž podařilo v žebříčku umístit na krásném osmém místě. A to titul vyšel vlastně jen tak mimochodem a obešel se bez velké marketingové kampaně. I přesto porazil kupříkladu právě Forspoken, který se do desítky nejprodávanějších her vůbec nedostal.

Jak to tedy vypadá, lidé ze Square Enix si po Babylon's Fall připisují další neúspěch a dalo by se říct, že si společnost zase ušila trochu z ostudy kabát. Protože Hi-Fi Rush zcela jednoznačně poráží Forspoken i na poli recenzí. Když se totiž podíváme na server Metacritic, jsou recenzenti i hráči z nové rytmické akce dost nadšení, zatímco AAA novinka se musí spokojit s výrazně vlažnějším přijetím. A vzhledem k tomu, že se jedná o žebříček nejvýdělečnějších her, tak je třeba zmínit i fakt, že Forspoken se na Steamu prodává za 80 euro, zatímco Hi-Fi Rush za „pouhých“ 30. Uff!

Na druhou stranu se sluší prozradit, že třeba měřítkem hrajících hráčů vede navzdory nižším výdělkům Forspoken, do kterého se v době vydání najednou pustilo maximálně 12 579 lidí. Od té doby však čísla klesají a v posledních 24 hodinách mělo hru zapnout maximálně 4 347 hráčů naráz.

Hi-Fi Rush se může chlubit prozatímní maximální špičkou o 6 132 lidech, avšak zatím si udržuje stabilnější až lehce vzrůstající trend. Za což samozřejmě může i zmíněná prakticky nulová marketingová kampaň před vydáním a objevující se pozitivní ohlasy po vydání.

zdroj: Square Enix

Každopádně z ostatních titulů na Steamu stále daří očekávanému dobrodružství ze světa čar a kouzel, Hogwarts Legacy, které sedí na druhém a desátém místě. Tak snad budou v příštím týdnu nemalá očekávání naplněna. Na první příčce si ale i nadále hoví handheld Steam Deck. Do žebříčku nejvýdělečnější desítky se následně probojovalo ještě výrazně zlevněné Red Dead Redemption II (pátá příčka) a Call of Duty: Modern Warfare II (devátá příčka).