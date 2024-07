Rozšíření Void Shadows pro Warhammer 40,000: Rogue Trader se odkládá

12. 7. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kdosi se rozhodl, že nám mimoděk udělá ze září měsíc Warhammeru (a pracovního vyčerpání). Kromě toho, že počátkem měsíce vychází velmi slibně vypadající Space Marine 2, nakonec si na jeho konci zahrajeme i očekávané DLC pro Warhammer 40,000: Rogue Trader s názvem Void Shadows.

Původně mělo rozšíření vyjít 8. srpna, ale tvůrci ohlásili, že potřebují více času na závěrečné odladění a vymýcení špinavých bugů. Ačkoliv nejsem úplně rád, že se Void Shadows přesouvají do hrami už tak nabitého měsíce, i tady platí, že raději hru odloženou a dodělanou než uspěchanou a rozbitou.

Obzvlášť v případě Owlcat Games, jejichž hry jsou notoricky známé horším technickým stavem. Byť na tom byl Rogue Trader při vydání pořád o mílové kroky lépe než libovolný Pathfinder, na bugy jste během stohodinového dobrodružství naráželi poměrně často.

Od vydání v loňském roce ale hra obdržela více než deset patchů – to znamená tisíce opravených chyb, vylepšení uživatelského rozhraní, nové prvky zlepšující ovládání a správu, úpravy obtížnosti a progresu postav, stejně jako návaznost příběhových rozhodnutí.

A to se bude zatraceně hodit, protože příběhová linka Void Shadows bude vpletena do té ze základní hry. Podíváte se v ní do útrob svého void shipu, kde na vás budou číhat zrádní genestealeři, warpové anomálie a zabijáci. Čeká na vás 15 hodin obsahu, který autoři nestihli dát do základní hry a potřeboval zkrátka více rozpracovat.

Ideální příležitost pro opětovné hráče i nováčky tak nastane 24. září, kdy Void Shadows vychází. Rogue Trader byl jedno z nejlepších RPG minulého roku a nebýt Baldur's Gate III, možná by stanulo i na samém vrcholu. Udělá radost nejen stálým fanouškům temné budoucnosti v konstantní válce, ale i lidem, kteří by se se světem Warhammeru 40,000 teprve chtěli seznámit.