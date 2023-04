Rozšíření Return of Rome pro definitivní edici Age of Empires II přinese obsah z jedničky

28. 4. 2023 16:33 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Již před čtrnácti dny Microsoft odhalil, že do Age of Empires II: Definitive Edition přinese další porci dodatečného obsahu skrze DLC Return of Rome. V té době se přesně nevědělo, jaký obsah bude jeho součástí. To už ale neplatí, protože Microsoft zároveň s premiérou oficiální ukázky zveřejnil hromadu dalších informací.

Balíček přenáší obsah prvního dílu do definitivní edice dvojky. Díky novému přírůstku si v populární vylepšené verzi legendární strategie mohou hráči užít všech 16 původních civilizací, jimiž jsou Asyřané, Babyloňané, Kartaginci, Čoson, Egypťané, Řekové, Chetité, Makedonci, Mínojci, Palmyřané, Peršané, Féničané, Římané, Šang, Sumerové a Jamato.

Tento výčet je ještě doplněný o nováčky z jihovýchodní Asie – kmeny Lạc Việt. Abyste všechny tyto civilizace mohli ovládat, musíte si v menu přepnout, že chcete hrát obsah tohoto DLC. Nicméně konkrétně Římany půjde využít i v kombinaci s civilizacemi z druhého dílu.

zdroj: Microsoft

Nově příchozí doprovodí ještě tři kompletně namluvené kampaně. První na poli několika misí prozkoumá události kolem první velké říše v Mezopotámii a krále Sargona Akkadského. Další před vámi rozprostře cestu Pyrrha I. Épeirského, jehož síla děsila i Římany. A když už je řeč o Římanech, tak za ty si zahrajete v poslední kampani, která sleduje osud císaře Trajána.

Aby těch novinek nebylo poskrovnu, ještě dorazí nový herní režim D3. Nebo spíše staronový. Mód je založený na oblíbeném souboru pravidel, který se proslavil u jedničky, především ve Vietnamu, kde je titul velice oblíbený. Režim hru v podstatě zpomaluje a hráčům do doby, než dosáhnou bronzové éry, umožňuje bojování pouze s jednou jednotkou. Také zakazuje obranné věže a zdi.

Novinek rozhodně není málo a příznivci se mají na co těšit. Expanzi je možné samostatně pořídit za 15 eur (před vydáním je dostupná mírná sleva). Také je možné si koupit výhodný balíček se základem, který normálně stojí 35 eur, ale nyní je o poznání levnější. Rozšíření vyjde jak na PC, tak i konzole.