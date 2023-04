Do Age of Empires 2 se podívají starověké národy

14. 4. 2023 15:34 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Nehynoucí středověká strategie Age of Empires II je relevantní dodnes nejen díky skvělému remaku, ale také neustálému přívalu nového obsahu. Skrz balíčky s civilizacemi, scénáři a kampaněmi hru obohatili například Češi, Poláci, Sicilané nebo Bengálci. Není proto divu, že se do hry chystá další DLC, i když tentokrát půjde o národy naprosto nečekané.

V Return of Rome se totiž do hry podívají starověké národy. Z obrázku můžeme poznat zástupce Římanů, Egypťanů a Peršanů, a pokud jsou informace na Fandom stránce pravdivé, nebude to zdaleka vše. Balíček má údajně obsahovat všech 16 civilizací z prvních Age of Empires: Definitive Edition. Tuto informaci se mi ale nepodařilo nikde ověřit, tak bych ji prozatím bral s rezervou, dokud Microsoft neodhalí další detaily k Return of Rome.

DLC vychází 16. května.