Roller Champions nekončí, Ubisoft slibuje dlouhodobou podporu

Sportovní free-to-play hra Roller Champions od Ubisoftu sice neměla cestu na svět tak trnitou, jako tomu bylo v případě stájového kolegy jménem Skull & Bones, i přesto jsme si na vydání docela počkali a v průběhu tří let od představení nebylo vždy úplně jasné, zda nakonec finální verze spatří světlo světa.

Roller Champions Ubisoft poprvé představil už na E3 2019 a rovnou spustil veřejně přístupný multiplayerový alfa test, plná verze ale vyšla nakonec až letos v květnu. Free-to-play titul, ve kterém proti sobě soupeří tříčlenné týmy ve smyšleném sportu zahrnujícím jízdu na kolečkových bruslích a házení míče na cíl, se dočkal jen lehce nadprůměrného přijetí, Ubisoft nicméně tvrdí, že si hra vede lépe než katastrofa jménem Hyper Scape.

Novinář Jeff Grubb ze serveru Venture Beat, který čas od času vypustí nějakou zákulisní informaci s tu větší, tu menší mírou pravdivosti, se nedávno nechal slyšet, že vydavatelství není s výkonem Roller Champions spokojena a plánuje ukončit její provoz po třetí sezóně. Dodal, že zrušení podpory několik měsíců po vydání je smutné a hra je dle jeho názoru relativně povedená, neposkytuje ale dost zábavy na to, aby si dlouhodobě udržela pozornost publika.

Hello Champions! Let’s clear it out of the way first, Roller Champions isn’t getting cancelled, and Ubisoft fully supports it.



You can rest assured we’ll keep you updated as we roll forward.



Full statement: pic.twitter.com/U8mfQRZRoH