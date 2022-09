Riders Republic se v nové sezóně zaměří na BMX

13. 9. 2022 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Už 14. září začne další, v pořadí čtvrtá sezóna Riders Republic. Hlavními taháky jsou tentokrát nová kola typu BMX a s nimi spojený obsah. Přídavek BMX Sport totiž obsahuje i novou BMX kariéru se spoustou triků a třemi zbrusu novými disciplínami: Street, Park a Dirt.

BMX Sport lze zakoupit v rámci Year Passu, nebo i samostatně od 21. září. Co se lokací týče, podíváte se v něm do nové zóny šité na míru malým kolům jménem Area 52. V rámci čtvrté sezóny přibude taky několik nových sponzorských značek vybavení a oblečení jako jsou Vans, Cult, Odyssey, We The People, Flybikes a SubRosa, s čímž se pojí několik nových možností jak si vybavit a vystajlovat vaši herní postavu.

Nová sezóna začíná už ve středu, a to na všech platformách, kde je Riders Republic k mání, tedy na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One, Stadii a Luně.