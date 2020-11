Retro střílečka Prodeus vstupuje do předběžného přístupu

10. 11. 2020 15:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Retro střílečky už nějaký ten čas prožívají svou renesanci, tak jak to v minulosti potkalo třeba krokovací dungeony nebo klasické adventury. Pokud s radostí vzpomínáte na slávu zašlých dnů, kdy našim CRT monitorům kraloval Doom, Duke Nukem 3D nebo Blood, máte v dnešní době možnost zahrát si třeba Ion Fury, Strafe nebo Wrath: Aeon of Ruin. A nebo třeba Prodeus, který právě vstoupil do předběžného přístupu.

Hra se poprvé představila v roce 2018, jedná se o brutální FPS v podobě, jaká by skvěle zapadla do 90. let, využívá ale vysoce detailní modely s retro renderováním. S legendami žánru jej spojuje i jméno skladatele soundtracku Andrewa Hulshulta, který v minulosti vytvořil hudbu pro Brutal Doom, ale i pro Doom Eternal: Ancient Gods.

Vývojáři se na Steamu pyšní například velkolepými efekty výbuchů nebo systémem oddělování končetin. Čeká na vás také bohatý zbraňový arzenál a po vzoru legend žánru i množství skrytých oblastí s různými bonusy.

Hra obsahuje i editor map, který by měl v budoucnu zajistit dostatek nového obsahu, samozřejmostí je pak několik nastavení obtížnosti a široká podpora on-line multiplayeru.

Hra vzniká ve studiu Bounding Box Software, které tvoří dvojice vývojářů Michael Voeller a Jason Mojica, kteří se mohou pochlubit 25 lety zkušeností s FPS žánrem. Ve vývoji jim nicméně pomáhají další freelance grafici a designéři. Kdy vyjde plná verze zatím není zcela jasné, předběžný přístup nabízí zhruba 3 - 5 hodin singleplayerové kampaně za ne úplně nízkou cenu 25 eur.