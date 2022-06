Resident Evil Village dostane DLC Shadows of Rose a nový úhel kamery

14. 6. 2022 11:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na včerejší tiskové konferenci Capcomu nemohlo chybět notoricky známé zlo – konkrétně to z vesnice. Resident Evil Village ještě neřekl své poslední slovo a letos těsně před Dušičkami se v rámci Winters‘ Expansion vrátí s prvním rozšířením, které nese název Shadows of Rose.

Jak název DLC napovídá, odvypráví příběh Ethanovy dcery Rose a naváže přímo na konec základní hry. Pokud jste tedy osmý Resident Evil ještě nedohráli a nechcete si zkazit zážitek z příběhu, nejspíš o něm už raději nečtěte dál.

zdroj: Capcom

Pořád jste tady? Nu dobrá – v Shadows of Rose se po ději Village poskočí v čase o 16 let kupředu a tvůrci nám tentokrát ukáží, jak se Rose vyrovnává se svými plísňovými schopnostmi, které podle všeho podědila od svých rodičů a kvůli nimž jsou lidé jako Chris Redfield náležitě ostražití.

Oproti akčnímu tónu základní hry by tohle DLC mělo víc drnkat na psychologickou notu. Rose totiž dokáže prostoupit vědomím houby, která je její součástí, a bude se snažit zjistit, o co plísni vlastně jde. No a také potká kopii sama sebe. A jelikož se většina příběhu bude odehrávat v její duši, nikoliv ve fyzickém světě, jistě se můžete těšit na pěknou řádku lekaček a divností.

Winters‘ Expansion vychází 28. října a vedle Shadows of Rose přinese kameru z pohledu třetí osoby pro Ethana v základní Resident Evil Village spolu s rozšířením pro režim Mercenaries, který se dočká nových postav a úrovní.