Resident Evil Village dostal řadu vtipných modů, a to ještě ani nevyšel

Tento týden se dočkáme osmého dílu série Resident Evil s podtitulem Village a jak se zdá, bude mít řádně aktivní modderskou komunitu. O víkendu totiž na PC konečně dorazilo hodinové demo, což v jazyku modů znamená, že si buď můžete vyzkoušet, co vás na hradě a v podhradí čeká v tom smyslu, jak to zamýšleli tvůrci, anebo se vzdát serióznosti a trochu experimentovat.

Modder DarknessValtier si pro vás kupříkladu připravil modifikaci, kde ochutnávku Resident Evil Village můžete okoštovat z jiného úhlu pohledu. Osmičku totiž standardně uvidíte z vlastních očí, tenhle mod ale nabídne klasickou kameru za postavou. A když už jsme u postav, DarknessValtier vás nechá namísto Ethana Winterse hrát klidně za prostřední z vyvedených upířích dcerek, Cassandru.

Připadají vám tradiční hnijící zombíci už ohraní, ale k smrti vás děsí lidé v gigantických plyšových kostýmech? Marcos RC pro vás má na svém Patreonu řešení: Mod, který ze všech nepřátel udělá fialového dinosaura Barneyho.

My time on the demo is over, but before i did it hahaha#VILLAGE #MODS #RE8 #barney pic.twitter.com/y8IiP4hrgV