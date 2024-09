Remedy spolupracuje s Annapurnou na vývoji Control 2 i filmu a seriálu Alan Wake

2. 9. 2024 9:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Rozhodně se nedá říct, že by v Remedy usínali na vavřínech. Respektive, že by jeli klasický cyklus vývoje jednotlivých her. Ve skutečnosti už od roku 2016 pečlivě pracují na rozvětvení svého portfolia do co nejvíce směrů a během uplynulých let zkoušeli několik partnerů, se kterými vytvářeli hry. V roce 2019 získali práva na značku Alan Wake od Microsoftu a v únoru letošního roku si zase koupili značku Control od 505 Games.

Dalším z mnoha kroků velice aktivní a ochotně experimentující finské firmy je spojení s Annapurna Pictures, americkou firmou, kterou máme spojenou především s jejich herní divizí Annapurna Interactive. Nicméně celá společnost má na kontě celou řadu velkých a hlavně úspěšných filmů a seriálů jako Ona (Her), Hon na lišku (Foxcatcher) či Nit z přízraků (Phantom Thread).

Pod hlavičkou Annapurny by měl především vzniknout seriál a film Alan Wake (a možná ještě něco mimo tyto mantinely). Sam Lake se vyjadřuje, jako obvykle, nadšeně: „Jsem úplně nadšený touhle možností rozšířit příběh Alana Wakea a celého Spojeného universa Remedy do médií mimo videohry a vybudovat tohle všechno v úzké spolupráci napříč hrami, filmy, televizí a dalšími médii. Věřím, že Annapurna je pro nás perfektní partner, se kterým se splní naše sny“.

Pro sérii Alan Wake jde o logický krok, protože hra sama balancuje na rozhraní více žánrů a druhý díl to jen podtrhuje. Ostatně, o seriálu podle hry se mluví od roku 2018. Navíc Annapurna nabídne svoje prostředky i pro tvorbu samotných her, respektive v tomto případě Control 2. Nicméně hru stále plánuje vydat samo Remedy. Prý si ale budeme muset na další novinky jak o Control 2, tak o projektu Condor, který vzniká ve spolupráci s 505 Games, ještě počkat.