Remedy oficiálně oznamuje Control 2. Víme o něm ale už od jara

14. 11. 2022 12:42 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Remedy v současné době pracuje na několika projektech, nejzvučnější jméno z nich má Alan Wake 2. Pamětníky potěšilo i oznámení remasterů prvních dvou dílů série Max Payne. Mimo ně jsou ve vývoji ještě dvě další hry pod kódovým označením Condor a Heron.

Zatímco ta první je multiplayerovým spin-offem mysteriózního akčního thrilleru Control z roku 2019, ta druhá je plnohodnotným druhým dílem. O jejich existenci víme už delší dobu, možná proto bylo páteční oznámení Control 2 překvapivé především svou... zbytečností?

Hra vzniká opět ve spolupráci s vydavatelstvím 505 Games, vedení vývoje si vezme na starost znovu Mika Kasurinen. Hra je podle všeho stále ve velmi rané fázi vývoje, víme o ní prakticky jen to, že vyjde na PC a současné generaci konzolí. Pro vývoj bude využit interní engine Northlight.

„S Control jsme se vrhli do neznáma. Chtěli jsme vytvořit něco nového. Něco odlišného a nečekaného. Svět jako žádný jiný. Děkujeme vám, fanouškům, že jste hru tak skvěle přijali. S Control 2 se vydáme na další skok do neznáma. Bude to nečekaná cesta. Bude to chvíli trvat, ale upřímně řečeno, je to ten nejzajímavější projekt, na kterém jsem kdy pracoval. Zatím je ještě brzy, ale čekání se vyplatí,“ uvedl na oficiálním webu Remedy Kasurinen.

Příběh Control se točí kolem zvláštního úřadu, který se zabývá shromažďováním paranormálních předmětů popírajících fyzikální zákony. V roli mladé ženy, která se do sídla agentury vydává pátrat po svém bratrovi, aby se velmi rychle a nečekaně stala místní ředitelkou, se budete muset vypořádat především s vražednou entitou jménem Hiss, která napadá naši realitu.

Příběh první hry rozšířila ještě dvojice DLC, jedno z nich mimo jiné propojilo Control s univerzem Alana Wakea. Příběh pokračování je ale zatím neznámý.