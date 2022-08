Remastery Life is Strange a Before the Storm konečně míří na Switch

17. 8. 2022 11:16 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Remastery příběhové adventury Life is Strange a jejího prequelu Before the Storm vyšly na všemožných myslitelných platformách zkraje letošního roku s jednou výjimkou. Verze pro Nintendo Switch se oproti zbytku podstatně opozdila, ale dle nového traileru dorazí 27. září 2022.

Kolekci nazvanou Life is Strange: The Arcadia Bay Collection obsahující oba výše zmíněné tituly si můžete v této chvíli už i předobjednat, balíček vás vyjde na necelých 40 dolarů (965 korun).

Vedle vylepšené grafiky se studio Dontnod zaměřilo především na modernizaci animací a opravu doposud neodstraněných chyb, které si s sebou Life is Strange neslo už od roku 2015. Remastery obsahují kompletní licencovaný soundtrack a veškerá DLC včetně dřívějšího předobjednávkového bonusu v podobě alternativního outfitu pro Chloe.

zdroj: Deck Nine

V případě verze pro Switch studio v popisku produktu tvrdí, že nejde o prostý port konzolové verze remasterů. Vývojáři prý hybridní konzoli uzpůsobili takřka všechny aspekty hry, která díky tomu nejen skvěle vypadá, ale taky se výborně hraje. O pravdivosti tohoto tvrzení se budeme moct přesvědčit na konci září.