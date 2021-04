Remasterovaný Nier Replicant je hotový a míří do lisoven

8. 4. 2021 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dobré zprávy vespolek! Hra s nezapamatovatelným názvem Nier Replicant ver.1.22474487139… se dočkala své zlaté kopie, což v překladu znamená, že její originální verze zamířila do lisovny, a stihne tak naplánované datum vydání na konci měsíce. A to je v dnešní době vcelku vzácná novinka.

Pokud vám tohle oznámení úplně uniklo, má se to s Replicantem následovně: Nier z roku 2010 vyšel ve dvou verzích, přičemž jedna z nich byla určená pouze pro japonský trh. Ver.1.22474487139… je remasterem této variace, přičemž si ji tentokrát budou moct pořídit i hráči na západě. Ačkoliv byla herní náplň obou titulů v zásadě stejná, jejich příběh se trochu lišil. V „západní“ verzi se z vážné nemoci snažil vyléčit otec svou dceru, v Replicantovi šlo o bratra a sestru.

Všechny verze se spolu s pokračováním Nier: Automata z roku 2017 navíc odehrávají ve stejném světě jako série akčních RPG Drakengard. Pokud se vám původní Nier vyhnul, ale Automata vás bavila, měl by vás svým soubojovým systémem dostat i Replicant ve své inovované verzi od Toylogic a Square Enixu. Jestli to tak opravdu bude, můžete zjistit 23. dubna 2021 na PC (Steam), PS4 a Xboxu One.