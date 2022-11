Remasterovaný Alan Wake nevydělává a nenaplnil očekávání studia

8. 11. 2022 15:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Alan Wake: Remastered vyšel v říjnu minulého roku a bohužel nejde o žádný velký hit. Prozradilo to samo Remedy, které ve své nedávné finanční zprávě uvedlo, že v uplynulém třetím kvartálu letošního roku neměli z remasteru téhle hororové klasiky vůbec žádné peníze (přesněji řečeno žádné tzv. royalties) a zatím si na sebe nezvládl vydělat.

Není to zas tak překvapivé vzhledem k tomu, že Alan Wake nebyl nikdy žádný mega hit. I před dvanácti lety šlo o menší titul, který má své objektivní kvality i své publikum, ale do mainstreamové senzace měl vždycky daleko.

Za připomenutí stojí, že v době vydání v květnu 2010 zadupalo Alana Wakea do země Red Dead Redemption, které vyšlo ve stejný měsíc.

O moc líp na tom nebyl ani Alan Wake: Remastered – společně s ním totiž loni v říjnu vyšly tituly jako Far Cry 6, Metroid Dread, Inscryption, Guardians of the Galaxy, Age of Empires IV a další kousky, které drama o vyhořelém spisovateli úspěšně zastínily a zvládly si uzurpovat mnohem větší mediální pozornost než remaster víc než dekádu starého hororu.

Uvidíme, jak na tom bude chystaný Alan Wake 2. S jeho štěstím se dost možná trefí třeba přímo do vydání Grand Theft Auto VI.