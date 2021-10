Remasterovaná trilogie Crysis se připomíná launch trailerem

Crysis 3 (PC)

Hráči se opět v roli „Proroka“ vrátí do New Yorku, kde zjistí, že celé město bylo zapouzdřeno do nanokopule vytvořené zločineckou organizací Cell Corporation. Takzvaná „Kopule svobody“ v New York City je ve skutečnosti deštným pralesem v ulicích...