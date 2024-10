Remaster Věci předvádí modernější verzi hororové klasiky

25. 10. 2024 9:29 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Od původního vydání herní Věci, tedy The Thing, uplynulo 22 let a je třeba říct, že v dnešní době už původní titul nevypadá ani dobře, ani děsivě – ostatně už v době vydání to nebyla graficky žádná hitparáda. Pro moderní publikum by tuhle hororovou akci s prvky RPG remastrují Night Dive Studios, kteří se na předělávky starších her už tak trochu specializují.

Do vínku dostane The Thing: Remastered nové modely, animace a efekty, které jsou vidět hlavně při soubojích, kdy oheň, výbuchy a monstra vypadají výrazně, výrazně lépe než v původním titulu. Na výsledek se můžete podívat v novém gameplay traileru.

Monstra vypadají solidně a nové textury jejich pokožky vlhké krví a kdoví čím ještě, působí dostatečně ohyzdně. Animace dávají znát, že jde o skoro čtvrt století starý titul, ale celkově mám pocit, že by se tenhle výlet do minulosti i na arktickou základnu mohl povést. Hra vyjde ještě letos na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, One a Nintendu Switch.