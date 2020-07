Remaster RPG Kingdoms of Amalur: Reckoning dostane nové rozšíření

8. 7. 2020 8:00 | autor: Patrik Hajda

Remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning je další z mnoha her, jejichž existence unikla tvůrcům mezi prsty skrz zjevně velmi nespolehlivý Microsoft Store. Stalo se tak už před měsícem, ale až nyní dostáváme oficiální oznámení od THQ Nordic s trailerem a dodatečnými informacemi, z nichž jedna je ve světě remasterů velmi neobvyklá – nezůstane totiž jenom u předělávky, protože tvůrci ze studia Kaiko rovnou pracují i na novém rozšíření.

Remaster v sobě zahrne všechna tři již vydaná rozšíření, jmenovitě tedy Legend of Dead Kel, Teeth of Naros a Weapons & Armor Bundle. Nad rámec toho, tedy i nad rámec ceny základní hry, příští rok dorazí nové rozšíření Fatesworn, které se nám do detailu představí později.

Ještě předtím by totiž nebylo od věci nás blíže seznámit s přednostmi samotného remasteru, o kterých momentálně vlastně nevíme vůbec nic. Ale očekávejte běžné úpravy jako podporu 4K a ostřejší textury.

Nicméně už teď si můžete udělat předobjednávku a na výběr máte ze tří edic: standardní za 40 eur, Fate Edition s rozšířením Fatesworn za 55 eur (rozšíření by tedy mohlo stát 15-20 eur) a sběratelskou edici za 110 eur, na jejíž obsah se podívejte v následujícím videu:

zdroj: THQ Nordic

Remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vyjde 8. září (nikoliv 11. srpna, jak „sliboval“ Microsoft Store) na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One. Rozšíření Fatesworn míří na rok 2021.