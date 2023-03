Redfall nabídne hraní s kamarády na jiných platformách

7. 3. 2023 12:51 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ačkoliv u fanoušků her studia Arkane připravovaná novinka Redfall zanechává možná trochu chladnější pocity, tvůrci se stále snaží přesvědčovat o tom, že titul v sobě skrývá ony „příchutě“, kvůli nimž je máme rádi. Místní lokace i situace by se vám měly úspěšně zapsat do paměti podobně, jako tomu bylo třeba v Dishonored.

Na každý pád se v jádru jedná o first-person akci s důrazem na kooperaci (půjde však hrát i sólo). Dá se proto předpokládat, že většina hráčů se do ní bude chtít pustit společně se svými přáteli. Tudíž je dobrou zprávou, že došlo na potvrzení možnosti crossplaye, takže se do zdejšího světa mohou spolu vydat hráči nehledě na to, jestli hrají na Xboxu, Steamu, Epic Games Storu nebo v rámci Game Passu.

Crossplay confirmed between Xbox + PC Game Pass + Steam + Epic Game Store.

Read full #AskArkane Q&A here: https://t.co/oFxyDbBg2j pic.twitter.com/9wl8uWhNni — Redfall (@playRedfall) March 6, 2023

Informace byla potvrzena během nejnovějšího kola otázek a odpovědí, které bylo uspořádáno na oficiálním Discordu studia. A nebyla to jediná zajímavá zpráva. Došlo třeba ještě na potvrzení toho, že v kooperaci budete moci kombinovat schopnosti jednotlivých postav, což vytvoří zajímavá komba, avšak každá z postav se ve světě neztratí ani sama o sobě.

Také padla otázka ohledně změn v obtížnosti při hraní s dalšími lidmi. Zatímco v případě, že hrajete sami, titul pracuje především s vámi nastavenou obtížností, v kooperaci přibývají další proměnné, jako je třeba velikost vaší skupiny. Na jejich základě budete potkávat trochu jiné typy nepřátel, kteří budou v kooperaci tužší. Nicméně situace se bude lišit střetnutí od střetnutí.

zdroj: Arkane Studios

Dále bylo připomenuto, že během dne narazíte na jiné nepřátele než v noci a souboje s nimi probíhají trochu jinak. Všechny postavy mohou využívat veškeré druhy zbraní, ale většinou mají nějaký preferovaný typ, což je reflektováno i v jejich stromu dovedností. Ten během prvního průchodu bohužel nepůjde odemknout kompletně a hráč musí přemýšlet, kam získané body investovat.

Potvrzena také byla přítomnost kosmetických úprav charakterů, ale všechny z nich půjde otevřít čistě hraním. Tedy až na výjimku v podobě předobjednávkového bonusu.

A nakonec jedna docela vtipná otázka. Jeden z uživatelů se tvůrců zeptal, proč jsou ve hře přítomny žebříky, když je studio v předchozích hrách odmítalo. A odpověď je prostá. Titul se odehrává v „reálném“ světě, kde žebříky existují!

Upírská chamraď se do vás pokusí zabořit tesáky už 2. května, kdy hra vyjde na PC a Xbox Series X/S. Jestli se vám ji nechce hned kupovat za plnou cenu, můžete využít předplatného Game Pass, kde bude Redfall dostupný od prvního dne.