Realtimová strategie vás zavede do války o Západozemí ze Hry o trůny

6. 6. 2025 23:49 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Velmi opatrné očekávání. Tak se dá popsat můj pohled na čerstvě oznámenou realtimovou strategii Game of Thrones: War For Westeros. Název říká skoro vše, budete si na strategické mapě Západozemí bojovat se všemi zásadními hráči. Pokud jste si ovšem plánovali, jak se pustíte do boje o kontinent za Stannise nebo Dorne, máte smůlu.

zdroj: PlaySide

Možná proto, že by všechna velká jména měla být ve své seriálové podobě, k dispozici budou jen Starkové (asi s Jonem Sněhem), Lannisteři (ukázal se Jamie), Targaryeni (Daenerys s draky) a Noční král a jeho banda nemrtvých. To zase nahrává faktu, že strategie má být asymetrická, protože každý bude mít k dispozici zcela jiné jednotky a způsob boje. Což dává smysl, Bílí chodci prostě fungují jinak než draci.

Bohužel jsem zatím neviděli záznam ze samotné hry, pouze hezký filmeček, který končí nekanonicky (myšleno vzhledem k seriálu, Martin knihy nikdy nedopíše...), a tak nám nezbývá než doufat, že tahle licence Warner Bros., s kterými hru vyvíjí PlaySide, vsadí i na něco jiného než tváře populárních herců. Game of Thrones: War For Westeros vyjde na PC v roce 2026.

zdroj: PlaySide