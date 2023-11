Ratingová agentura prozradila podrobnosti o Silent Hill: The Short Message

8. 11. 2023 15:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když se před více než rokem v databázi korejské ratingové agentury mihnula zmínka o projektu Silent Hill: The Short Message, spekulovali jsme, že oficiální oznámení nemůže být daleko. Jenže chyba lávky, protože od té doby vládne ticho, které přerušil jen letos v dubnu známý insider s přezdívkou DuskGolem, když prozradil, že by chystaná potemnělá adventura měla pracovat hlavně s tematikou sebevražd a protagonistkou by se měla stát sedmnáctiletá Anita.

DuskGolem rovnou i upozorňoval, že se jedná o několik let staré informace a výsledná podoba titulu proto může být znatelně jiná. Australská ratingová agentura ACB však nyní zveřejnila report, v jehož rámci přišlo i na tajemný Silent Hill: The Short Message. Agentura celkem podrobně popsala zápletku a zdá se, že DuskGolem měl beze zbytku pravdu.

Pozor, budou následovat spoilery ohledně děje chystané adventury.

zdroj: Foto: Konami

The Short Message bude psychologický horor založený hlavně na průzkumu prostředí. Odehrávat se má v apartmánovém komplexu v současném Německu, kde bude protagonistka Anita pátrat po tom, co se vlastně stalo s její přítelkyní Mayou, která spáchala sebevraždu, ale Anita se s tím odmítá jen tak vypořádat.

Sama má totiž pohnutou minulost, matka ji týrala a tím způsobené psychické potíže nejspíš vyústily až v sebepoškozování. Mayina sebevražda tak Anitě možná vlastně až imponuje, což hra ilustruje myšlenkami jako: „S Mayou se nemůžu rovnat, ale třeba bych to mohla zvládnout,“ zatímco protagonistka vstupuje na okraj střechy.

Agentura nicméně usuzuje, že zpodobnění tematiky má namísto prvoplánového děsu spíše upozornit na problematiku duševních potíží a nabádat k případnému vyhledání pomoci, hru proto považuje za vhodnou od 15 let.

Uvidíme, kdy se o Silent Hill: The Short Message také konečně něco dozvíme oficiálně. Kolem značky je vůbec v poslední době živo, vedle nepříliš vřele přijatého interaktivního seriálu Ascension se také chystá plnohodnotný remake dvojky od Bloober Teamu, do Japonska zasazený Silent Hill F a také Silent Hill: Townfall od studia No Code.