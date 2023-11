Interaktivní seriál Silent Hill: Ascension je průšvih. Napraví značce reputaci remake dvojky?

7. 11. 2023 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Konami během minulého roku oznámilo velkou renesanci a novou kapitolu značky Silent Hill, kterou se snaží velkolepě oživit mnoha chystanými projekty. Patří do nich Silent Hill 2 Remake od Bloober Teamu, Silent Hill: Townfall od studia No Code a vydavatelství Annapurna nebo Silent Hill f od NeoBards. Navíc se společnost se sérií rozhodla docela experimentovat, proto ještě představila interaktivní projekt Silent Hill: Ascension, který odstartoval začátkem listopadu.

Jestliže vám prolétl pod radarem, ve skutečnosti se ani nedivím. Jde o streamovaný seriál od studia Genvid Entertainment, jehož epizody mohou diváci ovlivňovat v přímém přenosu a živě u něj diskutovat. Nová epizoda se vysílá každý den a vy se na ně můžete zpětně podívat na oficiálních stránkách, případně skrze oficiální mobilní aplikaci. Mnoho důvodů pro to ale asi mít nebudete, jelikož fanoušci nejsou vůbec nadšení (děkujeme webu Eurogamer).

Seriál má prý celou řadu problémů. Od zahlcujícího a ohyzdného uživatelského rozhraní přes nepřesvědčivou vizuální stránku až po velice agresivní monetizaci. Sledování je sice v zásadě zdarma, ale podílení se na ději už úplně ne.

Každá epizoda má reflektovat rozhodnutí publika, které hlasuje o dalším vývoji děje. Jenže to nejde jen tak, k hlasování potřebujete speciální měnu influence points. Tu lze získat tradičními „live service“ způsoby, takže třeba pravidelným přihlašováním každý den či řešením puzzlů.

A nebo si je koupit, samozřejmě. Jakmile do hry investujete peníze, vaše šance prosadit v hlasování svou volbu se povážlivě navýší a ostatní diváky docela pohodlně „převálcujete“. Navíc v případě, kdy investujete dostatečné množství bodů, se může vámi vytvořený avatar objevit v další epizodě – cíl pro neplatící diváky téměř nemyslitelný.

Kromě toho se mnoho fanoušků posmívá nabízenému season passu, který za cenu zhruba 500 korun nabízí přístup ke všem puzzlům (zdarma je dostupný pouze jeden), několik kosmetických doplňků a zásobu samolepek nebo emotů.

Seriál má běžet ještě zhruba čtyři další měsíce, ale už nyní je jasné, že se v tomto případě jedná spíše o slepou a nepovedenou odbočku.

To, doufejme, nebude platit o Silent Hill 2 Remake, který se nedávno objevil v nabídkách několika herních obchodů, kde si jej lze předobjednat. Takový jev naznačuje, že by v brzké době mohlo dojít na novou ukázku a upřesnění data vydání.

Nicméně jedna z těchto nabídek, konkrétně z obchodu Best Buy, vyvolala v komunitě lehké pozdvižení (děkujeme webu Eurogamer). V popise hry se totiž nějakou dobu objevoval odstavec o Pyramid Headovi, který naznačoval, že by se tato slavná postava mohla dočkat hratelného originu, tedy vyprávění o původu a zrodu.

Řetězec tuto zmínku již odstranil, nicméně řada milovníků série přesto doufala, že se nic takového nechystá, jelikož by to mohlo podrýt tajemnost ikonického záporáka, a že se jednalo pouze o špatně sepsaný odstavec a oním originem se myslí vedlejší kapitola Born from a Wish, kde hrajete za Mariu.

Tyto domněnky se nakonec ukázaly jako pravdivé a Konami potvrdilo, že informace v popisku byly nepřesné. Společnost se kromě toho stihla vyjádřit ještě k něčemu dalšímu: Nedávno proběhlo tradiční čtvrtletní finanční shrnutí s investory, kde padla jedna docela zajímavá zmínka (děkujeme webu Insider Gaming).

Firma totiž nastínila své budoucí plány a tvrdila, že pracuje na remacích her z kultovní hororové série. Jestli šlo pouze o chybu, nebo se množné číslo použilo schválně, není jisté. Nicméně je nutné uznat, že snad všechny první čtyři díly by si svou plnohodnotnou předělávku rozhodně zasloužily. Uvidíme.