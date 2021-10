Rapper Dr. Dre už dělá hudbu pro příští GTA, tvrdí Snoop Dogg

29. 10. 2021 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Americká rapová legenda Snoop Dogg si v rozhovoru pro podcast Music Now časopisu Rolling Stone pustila pusu na špacír. Na svého dlouholetého kolegu z branže, Dr. Dre, totiž rapper prásknul, že prý má momentálně plné ruce práce se skládáním nových tracků pro nadcházející hru ze série Grand Theft Auto.

Podobně jako nejčerstvější GTA V (vydání na dalších platformách se nepočítá) vyšlo v roce 2013, Dr. Dre vydal svou poslední sólovou desku Compton v roce 2015. Podle Snoop Dogga je teď zavřený ve studiu a dělá „ku*va dobrou muziku“.

Rolling Stone požádal o vyjádření vývojáře ze studia Rockstar, kteří záležitost odmítli komentovat, a zástupci rappera Dr. Dre zase časopisu neodpověděli včas. Budete tedy muset sami vyhodnotit, jestli si Snoop Dogg vymýšlí.

Nebylo by to každopádně poprvé, kdy by Rockstar pro Grand Theft Auto hudbu jen nelicencoval, ale nechal si složit nějakou úplně novou. V případě GTA V se o soundtrack staral producent a hudebník The Alchemist spolu s rapperem Oh No a kapelou Tangerine Dream.

Sám Dr. Dre se v GTA V dokonce objevil – rapper si loni střihnul cameo v rozšíření Cayo Perico Heist pro GTA Online, kde na poslední chvíli vycouval z letadla na tropický ostrov, protože mu ukradli telefon plný rozpracovaných projektů. Nějaká historická spolupráce coby podhoubí pro novou by tam tedy také byla.

Ohledně GTA VI ale zatím nevíme nic oficiálního a spekuluje se o tom, že ho Rockstar ještě pěkných pár let nebude mít hotové. Zlé jazyky dokonce hovoří jako o pravděpodobném období vydání až o roce 2025.

Pokud mezitím budete chtít zahnat svou chuť na organizovaný zločin, kradení aut a přejíždění civilistů, může vám jako náplast posloužit třeba nedávno oznámená Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition s remastery GTA 3, Vice City a San Andreas, která vychází 11. listopadu 2021.