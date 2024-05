Rainbow Six Siege dostává velký update s novým předplatným

27. 5. 2024 12:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft společně se spuštěním nového velkého update Operation New Blood, v rámci druhé sezóny už 9. ročníku pořád populárního Rainbow Six Siege, zavede nové předplatné. To se do hry dostane 11. června, vyjde vás na 10 dolarů měsíčně, nebo na 80 dolarů ročně a nabídne hromadu exkluzivního obsahu.

Aktivní držitelé členství R6 budou moci využívat řadu nových výhod, včetně časově omezeného přístupu k vybavení, animovaných legendárních skinů, přeskočení deseti úrovní battle passu, balíčku Bravo a samozřejmě i přístupu k prémiovému Battle Passu. Další výhodou předplatného bude i 10% sleva v obchodě, nebo o 30 % rychlejší postup systémem progrese. Cílem členství je zajistit stálý přísun exkluzivního obsahu a rychlejší postup, což cílí na ty nejvěrnější hráče.

Hlavním prvkem updatu Operation New Blood je ale komplexní předělávka původního operátora, Recruit. Hráči si nyní mohou vybrat mezi dvěma archetypy: Striker (útočník) a Sentry (obránce). Striker bude mít přístup k řadě útočných sekundárních udělátek a zbraní, jako je M4 nebo M249, zatímco Sentry bude využívat obranné věci a zbraně, jako je Commando 9 nebo M870.

Recruit nebude ale jediným operátorem, který se dočká změn. Svá vylepšení dostane i Solis, jejíž brýle Spec-IO již nebudou použitelné během přípravné fáze a dojde ke snížení kapacity. Vymění se také nárazové granáty za bezkontaktní alarmy. Finka se dočká snížení počtu svých tříštivých a otřesových granátů a její ostnatý drát bude nahrazen pozorovacími blokátory.

A jak už to tak u velkých updatů bývá, dojde i na několik drobných vylepšení obecného charakteru, včetně odstranění neprůstřelného skla z míst cílů na mapách Stadium Bravo a Stadium Alpha. Režimy Versus AI a trénink se také rozrostou o další operátory, AI obránce a výběr map.

Změn, úprav a novinek je jednoduše hodně, ostatně představovací video má bezmála půl hodinky, tak se na něj podívejte a uvidíte, jak se Ubisoft stará o svoji prémiovou střílečku. Jestli se bude podobně dlouho a pečlivě starat i o svou čerstvě spuštěnou druhou multiplayerovou střílečku XDefiant, se teprve uvidí.

zdroj: Ubisoft