Rainbow Six Siege nemá v plánu pokračování. „Jsou nákladná a obtížná,“ říká kreativní ředitel

26. 2. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování populárních kompetitivních her to nemají jednoduché. Jen se podívejte, jak dopadly číslovaná pokračování Overwatch 2 nebo Counter-Strike 2. Do podobných experimentů se rozhodně nehodlá pouštět taktická střílečka Rainbow Six Siege, která letos funguje už devátým rokem a řadí se tak mezi jednu z nejstarších live service her. Dvojku v nejbližší době prý nemáme čekat, jestli vůbec.

„Máme jeden z nejlepších enginů pro live service střílečky. Máme opravdu skvělý tým, který hru dokáže inkrementálně vylepšovat a rychle dodávat nový obsah. Přechod na úplně jiný systém nejenže není nutný, ale dokonce to může být velký chyba,“ řekl kreativní ředitel Alexander Karpazis pro PC Gamer během konference Siege Invitational 2024.

Právě zastaralý vizuál bývá s Rainbow Six Siege často skloňován. Grafické pozlátko je ale podle kreativního šéfa na seznamu priorit poměrně nízko. „Neřeší problémy, které hry mívají, často kvůli němu vzniknou úplně nové komplikace. Nechci jmenovat, ale vidíte spoustu her, které si vydáním pokračování naprosto znesvářily komunitu, protože musely předělávat každičký jednotlivý prvek předchozí hry,“ vysvětlil Karpazis a přirovnal podobnou změnu ke ztrátě domácího úkolu, který ale musíte napsat znova. Zkrátka nikdy nebude takový, jako byl originál.

„Bavíme se o obrovských nákladech a velkém stresu, které vám ve výsledku nemusí přinést nic pozitivního. Naprosto přesně víme, jaký Siege je, kam směřovat. Jsme přesvědčeni, že takto můžeme operovat navždy,“ uzavřel otázku budoucnosti kreativní ředitel Rainbow Six Siege a dodal, že tým se nebojí experimentovat. Hra ostatně prošla za posledních devět let hned několika radikálními proměnami.