Psychonauts 2 nabírají zpoždění, vyjdou snad příští rok

24. 7. 2020 17:00 | autor: Pavel Makal

Kultovní 3D plošinovka Psychonauts z pera Tima Schaffera sice nepatřila ke komerčním trhákům, i po letech má ale věrný zástup fanoušků. Ti se již třesou na pokračování, avšak od včerejška víme, že se budou muset třást ještě nějaký čas.

K oznámení Psychonauts 2 od od studia Double Fine došlo už v roce 2015 na akci The Game Awards, vývojářská společnost navíc získala přes 4 miliony dolarů na vývoj skrz crowdfundingovou platformu Fig. V roce 2017 vyšla VR hra Psychonauts in the Rhombus of Ruin, plnohodnotný druhý díl ale nabírá zpoždění a nyní jej potkal další odklad.

Do kůže psychonauta Raze se letos už nepodíváme, aktuálně je v plánu vydání v roce 2021, původně k němu přitom mělo dojít už loni. Na odkladu se dle slov studia podepsala i pandemie koronaviru, která vývojáře přiměla pracovat z domova, což přineslo celou řadu komplikací.

Připomeňme, že studio Double Fine patří mezi nedávné akvizice Microsoftu. Zároveň ale platí, že Psychonauts 2 nevyjdou exkluzivně jen na platformách této společnosti, ale chystají se i na PlayStation, Mac a Linux. Pokud si chcete čekání ukrátit, podívejte se na trailer, jenž svým zpěvem ozvláštňuje Jack Black.